آخر النهار

تستأنف الفنانة ميرفت أمين، تصوير مشاهدها، ضمن أحداث المسلسل الدرامي «قيد عائلي2»، الأسبوع المقبل.

يتناول العمل الدرامي عدة قضايا اجتماعية، من ضمنها قضايا المواريث، والمشاكل الأسرية المتواجدة في مجتمعنا هذه الفترة.

و تم عرض الفصل الأول من المسلسل في شهر مارس الماضي، على قناة «DMC» الفضائية وتضمن 25 حلقة.

«قيد عائلي» من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويشارك

في بطولته: «بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، ايهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي».

