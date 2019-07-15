آخر النهار

إلى عشاق الفن السابع، بالذات، من جيل الشباب، نوجه دعوة للمشاركة في فعاليات مهرجان الكويت السينمائي في دورته الثالثة، التي ستنطلق أعمالها في اكتوبر المقبل.

انها دعوة لاستثمار هذا الحدث الفني المتخصص، بالذات، من قبل صناع الفن السابع، وعشاقه، في مختلف فضاءات هذه الحرفة.

ان مهرجان الكويت السينمائي، يمثل منصة حقيقية للحوار وفضاء للتواصل والتلاقي، جيلاً يكمل الاخر بتجاربه وخبرته.

كما ان استمرارية هكذا مهرجان تأتي بالالتفاف حوله ودعمه ومؤازرته.

وعكس ذلك هو تهرب من المسؤولية والتبعيات اتجاه السينما وصناعها.

ومن يتأمل جملة المهرجانات العالمية، عليه ان يعي تماماً، بانها كانت تجارب راحت تتطور.. وتنمو.. لتصبح محافل وملتقيات دولية يشار إليها بالبنان.. فلماذا يدير البعض ظهره للدعم.. والمشاركة .. والمتابعة.. والتواجد.

إذا لم يبادر أبناء السينما في الكويت، لدعم مهرجاناتهم.. فمن يبادر.. ومن يشارك ومن يحضر.

لنختلف، ولكن بشكل ايجابي.. طريقنا

الحوار.. والتواصل والتلاقي.

ان مهرجان الكويت السينمائي، يدعو أبناء السينما وأجيالها، إلى عرسهم.. وموعدهم وملتقاهم.

وهي دعوة للحوار

وعلى المحبة نلتقي

