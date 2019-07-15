آخر النهار

أدى النجم خالد سليم مناسك العمرة، وذلك أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية لحضور عرض برنامج «أبلة فاهيتا»، ضمن موسم فعاليات موسم جدة، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بالاشتراك مع عدد من الفنانين العالميين.

يذكر أن الفنان خالد سليم يشارك حاليًا في بطولة مسلسل «بلا دليل»، تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، بطولة كل من درة، حازم سمير، أحمد كرارة، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أكرم الشرقاوي، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، أحمد خالد صالح، كما يتكون المسلسل من 45 حلقة، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.