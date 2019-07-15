آخر النهار

بصدقها المعهود وإخلاصها لوطنها وصوتها الشجي، سخرت المطربة ماجدة الرومي حفلها في مهرجانات جونية الدولية أول من أمس، لإطلاق نداء سلام ومحبة وتصالح إلى كل اللبنانيين وفي مقدمتهم المسؤولون في أرفع المناصب.

ومن فوق المسرح خاطبت الرئيس اللبناني ميشال عون بأوجاع ومخاوف أبناء وطنها الذين حضر منهم الآلاف للحفل قائلة «أنا مثل كل هؤلاء الناس عندي صرخة وأود أن أقول لفخامة الرئيس، متوجعين نحن من السجالات التي تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا الذي يحرق قلوبنا، بحس كأننا نعيش ببيت الأخوة فيه بيتقاتلوا.. الأخوة الأعداء صرنا».

وأعقبت حديثها بأغنية (سيدي الرئيس) التي تقول في مقطع منها «سيدي الرئيس/ أتسمع الأحرار حين يسألون؟ أمرتين الشهداء يُقتلون؟ أطفالنا في الليل ما عادوا يحلمون/ من ينقذ الأحلام حين ينعسون؟». ورافق الأغنية لوحات راقصة في خلفية المسرح تظهر حالات العنف والصراع بطريقة فنية وإضاءة تواكب اللحن.

