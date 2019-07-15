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نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو صغيرا من مسلسل مع سبق الإصرار عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات «انستجرام». وعلقت غادة عبدالرازق على الفيديو قائلة: «أصعب خيانة هى خيانة الصحاب لأنها بتبقى غير متوقعة وبتكسر».

ونال الفيديو العديد من التعليقات من جانب الجمهور ومتابعي. صفحتها حيث قال بعضهم: «مع سبق الإصرار من أفضل مسلسلات غادة»، وأيد آخرون غادة بشأن ما قالته حول خيانة الأصدقاء. وتدور قصة المسلسل الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق حول إحدى المحاميات التي تعيش قصة. حب مع أحد زملائها، لكنها تتعرض لمشكلات عديدة، ويناقش المسلسل من خلال ذلك قضايا اجتماعية تمس الأسرة المصرية، ويحمل رسالة تحذير للشباب والشابات من التهوّر والانجراف في فراغ اللهو والعبث وتدمير الذات. ويشارك غادة عبدالرازق البطولة الفنان ماجد المصري، والفنان أحمد راتب، والفنانة عبير صبري، وفاروق فلوكس، وميار الغيطي، وكتبه أيمن سلامة، وهو من إخراج محمد سامي.

