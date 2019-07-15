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عبر الفنان المتميز عبدالمحسن القفاص، عن سعادته الغامرة بالعمل الى جوار الفنان القدير سعد الفرج، ووصف العمل معه بـ «المتعة» كما شدد على أهمية التجارب الدرامية التي قدمها خلال الموسم الرمضاني الماضي، كما دعا الى المزيد من المناسبات التي من شأنها استيعاب المبدعين في مجالات المسرح على وجه الخصوص.

وفي مستهل حديثه مع «النهار». قال الفنان عبدالمحسن القفاص:

اولاً، بودي ان اعرب عن سعادتي عن مجموعة التجارب التي شاركت بها، خلال الموسم الفني، والتي عرضت خلال الدورة الرمضانية الجديدة، ومنها مسلسل «إفراج مشروط» وأيضاً، موضي قطعة من ذهب» وهي تجارب فنية عالية الجودة على صعيد الشكل والمضمون.

ولمزيد من التعامل في تلك الأعمال قال القفاص:

في مسلسل «موضي قطعة من ذهب» جسدت شخصية «أحمد» وهي شخصية تجمع بين الطيبة والمحبة، سواء لزوجته او لجميع افراد اسرته، وهي شخصية تختلف شكلاً ومضمونا عن شخصية، والده في المسلسل، وسعادتي بالتعاون مع عدد بارز من النجوم، وفي مقدمتهم الفنان الكبير داود حسين والكاتب المتميز د. حمد الرومي والمخرج الرائع مثيراً الزعبي وهكذا ايضاً نجوم العمل، ومنهم د. فهد العبدالمحسن واسمهان توفيق ونورا وريم ارحمة وغيرهم.

وينتقل للحديث عن مسلسل «إفراج مشروط» ليقول القفاص:

«إفراج مشروط» نقلة على جميع المواصفات، على صعيد النص ولغته وشخصياته، وأيضاً الاخراج واللغة التي استخدمها المخرج المتميز والطموح عيسى ذياب في تقديم الشخصيات والاحداث، وخرج ذلك بلغة عالية من الغموض والترقب.. والتحليل.. ويتوقف قائلاً:

العمل مع النجم القدير سعد الفرج يمثل حالة عالية من المتعة، فنان متميز، وخبرة عريضة يدهشك بالتزامه.. وفهمه وتحليله للنص والشخصية، ويحول يوم التصوير الذي يشارك به الى درس عالي المستوى من الحوار والاحترافية في مفردات فن التمثيل على وجه الخصوص.

ويؤكد القفاص: الفرج قامة فنية شامخة وسيظل من أهم المدارس الفنية المتفردة.. يمكننا ان نتعلم منه الكثير.

وبمناسبة اللقاء، وفي مقر فرقة المسرح الكويتي ينتقل الفنان عبدالمحسن القفاص للحديث عن المسرح قائلاً:

المسرح في الكويت ينقصه المناسبات لاستيعاب مبدعية، حيث لا يمكن لمهرجان الكويت المسرحي وحده، ان يستوعب كافة المبدعين في فرقنا المسرحية الأهلية او الخاصة، لاننا في كل فرقة امام عدد من المخرجين والممثلين والكتاب الذين ينتظرون مثل هذه المناسبات، من أجل تقديم ابداعاتهم وانجازاتهم الفنية، لذا فإن الدعوة لإدارة المسرح وأيضاً المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب والفرق المسرحية الأهلية لمناسبات أو بمعنى ادق المزيد من المهرجانات لاستيعاب أجيال المسرحيين بالذات من مخرجات المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي المحطة الأخيرة يؤكد الفنان عبد المحسن القفاص، الى انه بصدد عمل درامي جديد سيشرع بتصويره في غضون الايام المقبلة، مع المخرج المتميز مناف عبدال، الذي كان قد حقق هذا العام انجازاً فني تمثل في المسلسل التراثي الديرفة.

