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تقديرا للأهمية الوطنية للفيلم الملحمي التاريخي «الممر» وما يقدمه عبر أحداثه من ملامح بطولية للقوات المسلحة المصرية أثناء حرب الاستنزاف المجيدة التي أعقبت هزيمة يونيو67 بكل تبعاتها تقرر أن يعرض الفيلم من خلال عروض خاصة للمصريين في أوروبا وأميركا وسائر بلاد العالم بعد أن تواصلت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع المنتج هشام عبدالخالق منتج الفيلم للتنسيق حول تقديم عروض خاصة للفيلم للمصريين بالخارج ورحب عبدالخالق بالفكرة بشدة وتحمس لها ووعد بتقديم كل الدعم من اجل إنجاحها.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن عروض خاصة للفيلم ضمن فعاليات مؤتمر الكيانات المصرية والذي يعد النسخة الثانية من منتدى المصريين بالخارج وأشارت الوزارة إلى انه سيتم تنظيم عرض خاص للفيلم من خلال برنامج الجيل الثاني والثالث في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر حيث يمثل الفيلم جرعة وطنية تناولت المرحلة ما بعد نكسة 67 وما قبل انتصار حرب أكتوبر المجيدة 1973 وما شهده المجتمع المصري من معاناة وصمود حتى حول الهزيمة إلى نصر ساحق.

كما تم التواصل والتنسيق بين الوزارة ووزارتي الخارجية والتعليم العالي لتقديم عروض خاصة للفيلم في المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج بعد مطالبة عدد كبير من المصريين في الخارج أن يشاهدوا الفيلم مع عائلاتهم لمتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته وحرص العائلات المصرية على تعميق الشعور والانتماء الوطني داخل نفوس أبنائهم.

وعبر المنتج هشام عبدالخالق عن تقديره لهذه المبادرة من جانب هذه الجهات المصرية المسؤولة.. وأكد على ترحيبه بها واستعداده لتقديم كل الدعم لإنجاح هذه العروض من خلال التنسيق مع وزارة الهجرة وباقي الوزارات مؤكداً أن الفيلم مفعم بالحس الوطني الذي لابد أن يدب في نفس وروح كل من يشاهده.

وأضاف أن الظرف التاريخي قد يكون مختلفاً ولكن المشاعر الوطنية والقومية لا تتغير بقدامتها وحداثتها.. وكم من أجيال تحتاج معايشة هذه المشاعر في الوقت الحالي وتقديم مثل هذه الأعمال الوطنية للشباب في ظل سيطرة الحياة الاليكترونية بما تضمنته من عزلة كبيرة للأفراد مع بعضهم البعض.

وتابع انه بعد 52 عاماً على نكسة يونيو 67 تعرض السينما المصرية لأول مرة ما حدث في هذه المعركة التي مثلت نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وان اختيار اسم الممر جاء لرفض فكرة الانهزام أن نهاية كل ممر ضوء أو نور يعبر منه الإنسان ليتخطى أزماته.

يذكر أن الفيلم بدأ عرضه في دور العرض المصرية مع بداية عروض موسم أعياد عيدالفطر ويحظى الفيلم بنجاح جماهيري هائل وتحقيق إيرادات عريضة في شباك التذاكر كما حظي الفيلم واسُتقبل بحفاوة نقدية واسعة.. وهو من إخراج شريف عرفة الذي شارك في كتابته مع الشاعر أمير طعيمه وشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين والنجوم على رأسهم احمد عز وهند صبري ومعهم محمد فراج- إياد نصار- أحمد رزق- احمد فلوكس- محمد الشرنوبي- اسماء ابواليزيد- احمد صلاح حسني.

