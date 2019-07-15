مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص الى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغ 10.23 مليارات دينار في الربع الأول من العام الحالي 2019 مقارنة بحوالي 10.021 مليارات للربع المقارن من السنة السابقة 2018 بنمو 2.1 في المئة.

ولفت التقرير الصادر عن الفريق الاقتصادي لوزير المالية أن حصة المطاعم والفنادق خلال تلك الفترة المشار اليها هي الأعلى نمواً بنسبة 13.2 في المئة تلتها الخدمات الأخرى بنسبة 12 في المئة والصناعات التحويلية بنسبة 9.5 في المئة.

وأوضح التقرير أن حجم استثمارات الكويت في الخارج بلغ 14.74 مليار دولار في 2018 وهو ما يمثل 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة، أما الاستثمارات الأجنبية داخل الكويت فتصل الى 346 مليون دولار ما يمثل 1 في المئة من رأس المال الثابت.

وتطرق التقرير لأهم المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي، حيث أشار الى أن تدفقات الاستثمار وصلت الى 1.297 تريليون دولار وهي أقل بنسبة 13 في المئة عن عام 2017 والتي بلغت 1.49 تريليون دولار.

وتركزت أغلب تلك التدفقات في البلدان النامية في 2018 بالغة 706 مليارات دولار، ثم البلدان المتقدمة بواقع 557 مليار دولار والدول الآسيوية بواقع 512 ملياراً، تلتها أميركا الشمالية بواقع 291 ملياراً وأميركا اللاتينية بواقع 147 ملياراً وأفريقيا بواقع 46 مليار دولار ثم الاقتصاديات في طور التحول بواقع 34 ملياراً.

وعلى مستوى الدول تربعت الولايات المتحدة على قمة أفضل 20 دولة حاضنة لتلك التدفقات في 2018 بقيمة 252 مليار دولار، ثم الصين بواقع 139 ملياراً وكوريا الجنوبية بواقع 116 ملياراً وروسيا بواقع 13 مليار دولار. وقد خلت القائمة من أي بلد عربي حاضنة للاستثمارات الأجنبية ضمن قائمة أكبر 20 دولة.

وفي حين تتربع اليابان على قمة أكبر 20 دولة مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2018 بواقع 143 مليار دولار، تلتها الصين في المرتبة الثانية بواقع 130 ملياراً ثم فرنسا بواقع 102 مليار دولار وانتهاءً بايرلنده بواقع 13 ملياراً. وضمت القائمة السعودية والامارات بواقع 21 ملياراً و15 ملياراً لكل منهما على التوالي.

