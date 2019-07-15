مال وأعمال

أصدر وزير المالية د. نايف الحجرف تعميماً بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها عند اعداد الميزانية للسنة المالية 2020/2021.

وأشار التعميم رقم 4 لسنة 2019 في توجيه لجميع الوزارات والهيئات أن المادة 140 من الدستور تشير الى اعداد ميزانية سنوية شاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقديمها الى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واقرارها.

وأضاف أن المادة 148 من الدستور تشير الى أنه يبين القانون الميزانيات المستقلة والملحقة والتي تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة. وأشار التعميم الى ما تنص عليه المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على أن «تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية التقديرات المبدئية للايرادات طبقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية وتبلغ هذه التقديرات الى وزارة المالية في الميعاد المحدد الذي تحدده، فاذا تأخرت أي جهة في تقديم مشروعها لتقدير الايرادات عن الميعاد المحدد، تتولى وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الايرادات، الاسترشاد بالايرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير.

ولفتت أن المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 الخاصة بقواعد اعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على أن «تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الأحكام الخاصة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية باستثناء الحكم الوارد في المادتين 8 و40 من القانون.

