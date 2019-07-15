مال وأعمال

كشفت أرقام حكومية حديثة عن انخفاض حاد في سعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يونيو 2019 مقارنة بشهر مايو الماضي بمقدار 7.49 دولاراً في البرميل. وفي التفاصيل، حققت أسعار النفط خلال شهر يونيو الماضي 62.58 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 70.07 دولاراً للبرميل في مايو من نفس العام، في حين انخفض كذلك الانتاج النفطي بمقدار 20 ألف برميل في اليوم، حيث بلغ الانتاج 2.690 مليون برميل، مقارنة مع 2.710 مليون برميل في مايو الماضي. وأشارت الى أن أوبك بلس توصلت لاتفاق خفض تمديد فترة خفض الانتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، حتى مارس 2020، مؤكدة أن سياسة خفض الانتاج للتأثير على السعر، رغم أهميتها، الا أن ظهور منافسين جدد في الانتاج خارج أوبك قد ساهم في حصر تأثير أوبك على خفض السعر نحو 37 %، والباقي لاعتبارات أخرى أهمها دور الدول المستقلة، مشيرة الى ان هناك عوامل أخرى بدأت بالتأثير مثل أسعار الصرف، والحرب التجارية، مؤكدة أن استراتيجية أوبك حالياً تركز على «تجفيف» المخزون النفطي في الدول المستهلكة. وتطرقت الى الوضع النفطي الايراني، مشيرة الى انخفاض استيراد النفط الايراني من قبل الدول المستوردة، خلال شهر مايو، بحيث وصل النفط المتسورد الى 418 ألف برميل يومياً، وبقيت الصين كأكبر مستورد 253 مليون برميل يومياً، وبانخفاض عن وارداتها خلال شهر ابريل البالغة 787 مليون برميل يومياً، أما الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الايراني، فقط هبط الاستيراد من 343 الى 132 مليون برميل يومياً بين شهري ابريل ومايو 2019.

