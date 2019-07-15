مال وأعمال

تواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها في الانتهاء من صياغة بعض التعديلات على مسودة مشروع قانون البريد وذلك تمهيداً لتطوير قطاع البريد من خلال اصدار ترخيص لشركة كويتية حكومية مساهمة للنهوض بالقطاع وتقديم افضل الخدمات للجمهور فيما تسهم الشركة في رفع الايرادات المالية العامة .

وعلمت «النهار» من مصادرها أن الشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للدولة تدار على أسس تجارية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تحل الشركة محل ادارة البريد في وزارة الخدمات وتكون لها ميزانية مستقلة حيث اصبحت الحاجة ماسة وضرورية لاصدار القانون عقب ان ارتفعت طلبات التسوق الالكتروني محليا.

واشارت المصادر ان انشاء شركة لادارة شؤون البريد في الكويت بالداخل والخارج من شأنه تمكين هذا القطاع المهم من التوسع في الخدمات والاستثمار بشركات مماثلة ومختصة بذات الشأن وكذلك للقضاء على البيروقراطية الحكومية ولاسيما من خلال الاستعانة والتعاقد مع الكوادر المتخصصة لمواكبة التطورات العالمية والاقليمية في البريد واستثماراته ونمو موارده. وافادت أن ثمة تنسيق تم بين وزارة المواصلات ووزارة التجارة لاشتراط ألا يصدر الترخيص التجاري دون وجود اشتراك بصندوق بريد حتى يكون للشركة مكان معلوم لدى الجهات الحكومية كالعدل والداخلية، فضلا عن التنسيق والبروتوكولات التي تمت مع اتحاد البريد العالمي.

ولفتت الى أن الشركة ستسهم، بشكل كبير، في القضاء على الضغط الكبير الحاصل أمام ادارة البريد الحالية بوزارة المواصلات، نتيجة ارتفاع عمليات التسوق الالكتروني عبر المواقع التجارية المحلية والعالمية.

