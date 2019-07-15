مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها الأسبوعية أمس على ارتفاع المؤشر العام 1?4 نقطة ليبلغ مستوى 6128?5 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?02 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 238 مليون سهم تمت من خلال 7709 صفقات نقدية بقيمة 38?6 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8?18 نقطة ليصل الى مستوى 4853?5 نقطة بنسبة 0?17 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 167?8 مليون سهم تمت عبر 4505 صفقات نقدية بقيمة 11?14 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 1?7 نقطة ليصل الى مستوى 6775?05 نقطة بنسبة 0?03 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 70?16 مليون سهم تمت عبر 3204 صفقات بقيمة 27?4 مليون دينار.

وكانت شركات (الهلال) و(آن) و(عربي ق) و(وثاق) و(تجارة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(الامتياز) و(السلام) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الديرة) و(ريم) و(رمال) و(منازل) و(مدار) الأكثر انخفاضا.

