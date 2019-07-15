مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن عرض جديد يستمتع به حاملو بطاقات بنك الخليج الائتمانية هذا الصيف، بالتعاون مع فندق راديسون بلو الكويت، حيث يحصل عملاء بنك الخليج من حاملي البطاقات الائتمانية على خصومات بقيمة 15% في كل من مطعم البوم للمأكولات البحرية والستيك، ومطعم وشرفة البستان، ومطعم الطاووس الصيني، وسكاي لونج.

يأتي هذا العرض ضمن عروض برنامج المطاعم التي يطرحها بنك الخليج ابتداء من شهر يوليو الحالي، والتي يستمتع من خلالها جميع حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية بخصومات تصل إلى 20% في أكثر من 300 مطعم ومقهى في الكويت، من المطابخ العالمية المختلفة.

وقال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «نطلق هذا الشهر عروض برنامج المطاعم التي نتعاون فيها مع عدد من المطاعم والمقاهي الشهيرة في الكويت، مثل مجموعة المطاعم الفخمة الموجودة في فندق راديسون بلو الكويت. من خلال هذا العرض، يتمكن عملاء بنك الخليج من حاملي البطاقات الائتمانية من الاستمتاع بخصومات في أكثر من 300 مطعم ومقهى من المطابخ العالمية التي شكلت صورة الكويت كوجهة سياحية للغذاء. يسعدنا أن نقدم هذا البرنامج لعملائنا اليوم، ونعدهم بمواصلة العمل على تقديم الأفضل دائمًا».