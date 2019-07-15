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«كيدزانيا» أطلقت تجربة عالم البناء


دشنت كيدزانيا سلسلة من نشاطات التشييد والبناء الفريدة من نوعها ضمن تجربة عالم البناء لدى كيدزانيا، الكويت، مع الأطفال وجميع أفراد أسرتهم.
وقال فرناندو ميدورا، نائب رئيس قسم الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع: «نلتزم في كيدزانيا بإطلاق برامج ملائمة ومبتكرة باستمرار وتنظيم نشاطات ترفيهية وتعليمية جاذبة لزوارنا، ويعد برنامج عالم البناء لدى كيدزانيا أول برنامج شامل يتيح للكبار المشاركة في جميع النشاطات. ونظراً لقدرتها على تعليم الأطفال مهارات حل المشكلات والتواصل والتفاهم والاستمتاع بها، فإن لعبة البناء تعد جزءاً مهماً من بيئات التعليم المبكر.


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