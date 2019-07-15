مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة بعنوان «بطاقات «بيتك»- Visa مفتاح بيتك فى اوروبا» التي تمنح عملاء «بيتك» تجربة غير مسبوقة وفريدة من نوعها، فتعتبر الحملة سابقة على الساحة المصرفية اذ يمكن ان يحقق استخدام بطاقة Visa بيتك فى الكويت أو في الخارج بدينار على الاقل، حلم امتلاك عقار فى اوروبا، ما يعكس مدى اهتمام «بيتك» بعملائه والحرص على مكافأتهم بشكل مميز.

وقال نائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة فى «بيتك» نمر ياسين، ان الحملة الجديدة ممتدة لغاية 16 سبتمبر 2019، اذ تتيح فرصة الفوز لـ 3 عملاء،على مدى 3 شهور من خلال 3 سحوبات، يفوز كل عميل بجائزة نقدية تخصص لشراء ممتلكات عقارية من اختياره في اوروبا، مشيرا الى انه في سبيل توفير افضل الظروف للعميل الفائز حتى يتمكن من الشراء بشكل ناجح، فان «بيتك» يقدم تذكرتي سفر فئة رجال الأعمال للفائز ومرافق، الى جانب اقامة لمدة 5 ليال في فندق 5 نجوم في الدول الأوروبية التى سيشتري العميل الفائز العقار فيها، بالاضافة الى منحة نقدية بقيمة 1000 دينار، واكد ياسين ان الحملة علاوة على جوائزها فهى متميزة فى جانب اخر وهو مبلغ الانفاق المطلوب باستخدام البطاقة، الذى يبدأ من دينار واحد، فبمجرد انفاق حامل البطاقة دينار كحد أدنى على اجمالي عمليات الشراء خلال مدة الحملة، يتأهل لدخول السحب النهائي بمعدل فرصة مقابل كل دينار مشتريات داخل الكويت، وفرصتين مقابل كل دينار مشتريات خارج الكويت، مشيرا الى ان العملاء المؤهلين للدخول في هذه الحملة هم مستخدمي بطاقات «بيتك» Visa بحيث ان طرح الحملة خلال موسم السفر والعطلات يسهم فى منح العملاء تجربة مصرفية مميزة وفرص فوز لدى استخدامهم بطاقات Visa «بيتك»، كما ان ربط الجائزة بامكانية الاستخدام داخل الكويت أو خارجها رغبة فى تشجيع استخدام البطاقات فى السوق المحلى، وتنشيط مبيعات التجار، وتحقيق العدالة فى الفرص بين العملاء، مشددا على مواصلة الجهود بالتعاون مع شركة Visa، لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لها من مردود ايجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية ل «بيتك» فى مجال البطاقات بانواعها المختلفة.

واكد ان «بيتك» يواصل بهذه الحملة الابتكار وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية فى الكويت واستمرارا للنجاحات خصوصا بعد اصدار اول بطاقة معدنية (Metal Card) في الكويت لعملاء الخدمات الخاصة للأفراد، اضافة على ذلك حصول «بيتك» على جائزة أسرع نمو لبطاقات Visa الصرف الآلي في الكويت.

وقال أنكوش ديفاداسون، مدير Visa في الكويت: «نحن سعداء بالشراكة مع بيت التمويل الكويتي في هذه الحملة الفريدة. ليس فقط التمتع بأمان وراحة وثقة مع بطاقات Visa الخاصة بهم، بل سيكون بامكان حاملي بطاقاتنا أيضًا فرصة حصولهم على مكافأة لاستخدامهم بطاقات Visa في الداخل والخارج. ويسعدنا أن نكون قادرين على تعزيز تجربة الدفع لحاملي بطاقاتنا من خلال هذه الحملة».

