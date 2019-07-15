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أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية انزال ناقلة الغاز المسال العملاقة (غاز المباركية/ رقم بدن 2990) في البحر بنجاح بعد تركيب جميع أجزاء البدن في الحوض الثالث بشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في أولسان بكوريا الجنوبية.

وقال مدير مجموعة مشاريع بناء الأسطول والمتحدث الرسمي لـ(الناقلات) الكابتن يوسف الصقر لـ (كونا) إن انزال الناقلة (غاز المباركية) تم يوم الجمعة الماضي وتعد الناقلة الأولى ضمن ثلاث ناقلات غاز مسال عملاقة يتم تصنيعها حاليا في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة.

وأوضح الصقر أن جميع مراحل البناء تتم حسب الجدول الزمني ومن المتوقع أن يتم تسليم الناقلات قبل الموعد التعاقدي.

وذكر أن شركة الناقلات تقوم حاليا بالمرحلة الرابعة لتحديث الأسطول وهو ما يتماشى مع خطة مؤسسة البترول الكويتية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية والتسويقية للمؤسسة. وبين أن المرحلة الرابعة لتحديث الأسطول تشمل ثماني ناقلات هي ثلاث ناقلات غاز مسال عملاقة يتم بناؤها في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة بكوريا وأربع ناقلات منتجات بترولية متوسطة المدى تصنع حاليا بشركة هيونداي ميبو للأحواض الجافة اضافة الى ناقلة نفط خام عملاقة تصنع حاليا في شركة بوهاي للصناعات الثقيلة بالصين.

