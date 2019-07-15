مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتية خالد الروضان قرارا وزاريا يلزم تجار المعادن الثمينة باعلان أسعار مصنعية المشغولات في محلاتهم.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان القرار يلزم جميع أصحاب محال تجارة المعادن الثمينة بوضع قائمة متضمنة بيان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة شاملة المشغولات الفضية أو البلاتينية في مكان ظاهر وبارز في محالهم. وشدد القرار على أن «كل من يخالف هذا الالتزام يتعرض للاجراءات القانونية المقررة في شأن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وغير ذلك من القوانين المعمول بها» على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في جريدة (الكويت اليوم) الرسمية.

