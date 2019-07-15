مال وأعمال

قالت شركة (أجيليتي للمخازن العمومية) ان الهيئة التحكيمية الدولية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في البنك الدولي أعلنت اختصاصها نظر مطالبات الشركة الناشئة مع (كورك تيليكوم - العراق) منذ تاريخ سريان اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق. وأضافت (أجيليتي) في افصاح منشور على الموقع الالكتروني للبورصة امس أنها قدمت طلب تحكيم ضد الجانب العراقي في فبراير 2017 استنادا الى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى واتفاق التشجيع المتبادل للاستثمارات الموقع بين حكومتي البلدين. وأوضحت (أجيليتي) أن ادعاءها كان مبنيا على أساس ابطال استثمارها في (كورك تيليكوم - العراق) ونقل ملكية (أجيليتي) وشركاء آخرين في (كورك) الى المساهمين العراقيين الأوائل في مارس 2019 دون رد قيمة استثمار (أجيليتي) الأصلي.

ولفتت الى أنه لا يمكن حاليا تحديد الأثر على المركز المالي للشركة نتيجة القرار السابق قبل اختتام اجراءات التحكيم وصدور قرار التحكيم النهائي.

وكانت (أجيليتي) قدمت طلب التحكيم في موضوع عدم احترام الجانب العراقي لالتزاماته وفق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والموقعة من كل من العراق والكويت ومخالفة البروتوكول الموقع بين البلدين بشأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين من خلال مصادرة الجانب العراقي استثمارات (أجيليتي) بقيمة تتجاوز 380 مليون دولار أميركي في قطاع الاتصالات.

