مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن طرح مناقصة رقم CMA/PROC/03/2019 بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع انشاء أو المساهمة في انشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية.

يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر هيئة أسواق المال الرئيس الكائن في الكويت، شرق، شارع الشهداء، مبنى برج الحمراء للأعمال، الدور 20، دائرة المشتريات والخدمات، وعلى أن يتم تقديم كتاب تفويض للشخص المخول بشراء كراسة المناقصة.

سيتم عقد اجتماع تمهيدي في يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019 وذلك ليتم مناقشة تفاصيل المناقصة والرد على جميع الاستفسارات من قبل الجهة المعنية في الهيئة.

آخر موعد لتقديم العطاءات هو في يوم تاريخ الاقفال المحدد بالجدول حتى الساعة الثانية بعد الظهر في مقر هيئة أسواق المال المذكور أعلاه.

يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة K-Net أو بواسطة شيك مصدق.

