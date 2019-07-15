مال وأعمال

اعلنت شركة أعيان للايجارة والاستثمار عن قيام شركة توازن القابضة وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة أعيان للاجارة والاستثمار باتمام عملية بيع 4 قسائم كائنة في منطقة العارضية الحرفية بقيمة اجمالية تبلغ 4?080?000 د.ك (أربعة ملايين وثمانون ألف دينار كويتي فقط لاغير) نتج عنه تحقيق ربح بقيمة 213 ألف دينار تظهر في البيانات المالية لشركة توازن القابضة في الربع الثالث من السنة المالية 2019.

وعن الاثر المالي لمجموعة شركة أعيان للاجارة والاستثمار: اوضحت اعيان تحقيق مجموعة شركة أعيان للاجارة والاستثمار ربحية 213 الف دينار تنعكس على البيانات المالية للشركة في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر من السنة المالية 2019.

