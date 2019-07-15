مال وأعمال

اصدرت شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» بمناسبة انطلاق التحضيرات للدورة التاسعة من «هوريكا الكويت للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم، تقريراً يتناول بعض مستجدات قطاع الصناعات الغذائية ومؤسسات الضيافة في ضوء تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وخدماتها ومنتجات اللحم النباتي اضافة إلى الأبحاث المتسارعة بشأن الأطعمة والمحاصيل الزراعية المعدلة جينيا.

وجاء في التقرير: يشهد قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لعدة عوامل ديمغرافية ومالية، ويمر حاليا بتحولات مهمة قد تكون بنيوية في المستقبل القريب نتيجة ظواهر جديدة، منها الانتشار المتزايد للتطبيقات الالكترونية المُوجّهة لتوصيل الطلبات وانعكاساتها على قطاع التجزئة والمطاعم، في وقت بدأت في استهلاك «اللحوم النباتية» رسميا في مطاعم الوجبات السريعة في بعض الاسواق الرئيسة، في الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوروبية.

وقالت المدير العام لشركة ليدرز جروب ورئيسة اللجنة المنظمة لـ «هوريكا الكويت» نبيلة العنجري: تحدث مستجدات كثيرة في قطاع المواد الغذائية في العالم، ومثل هذه المستجدات في ظل ضخامة القطاع الغذائي في المنطقة تتطلب الاهتمام الملائم من المعنيين بقطاعات الضيافة والمواد الغذائية، بما في ذلك الجهات الرسمية المختصة بالأمن الغذائي، وكذلك بعض المراكز والمختبرات العلمية، وخبراء الاقتصاد والانتاج والاستهلاك. وما يزيد من أهمية هذه المتابعة توقعات بعض شركات الابحاث بأن يستمر قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة دول المجلس التعاون الخليجي في النمو ليرتفع من 130 مليار دولار في 2018 إلى 196 مليار دولار بعد سنتين فقط (شركة الأبحاث الإقليمية «مينا ريسيرتش بارتنرز» MRP.) في حين يبلغ سوق الأغذية المحلي الكويتي نحو 30 مليار دولار وهي السوق الثالث في المنطقة بعد السعودية والامارات، ولكن مع توقَّع أن تشهد أعلى نمو سنوي».

حصة لطرف ثالث

واضاف تقرير «ليدرز جروب» و»هوريكا الكويت»:

أخذت بعض اسواق المنطقة تشهد منافسة متزايدة مع اعتماد بعض الشركات على تكنولوجيا التطبيقات الهاتف الجوال وشركات توصيل طلبات الطعام والغذاء، وتشير بعض المعطيات إلى ارتفاع مبيعات بعض المطاعم والمؤسسات الغذائية نتيجة ذلك. لكن يتطلب الأمر مزيدا من الوقت والتجارب لاعطاء ارقام ونتائج اجمالية واضحة، وخاصة في الأسواق الصغيرة. انما من الثابت أن المطاعم التي بدأت تطبيقات الجوال بدأت تستفيد من تحسين خدمة المستهلك والزبائن بشكل غير مسبوق، خاصة بالنسبة للمطاعم الكبيرة وسلاسل الوجبات السريعة، نظرا لان التطبيقات توفر الكثير من المعلومات والاحصائيات وردود الفعل وحتى الاقتراحات وتعزز الولاء للمطاعم.

وتشير بعض معطيات القطاع في عدد من الأسواق الاستهلاكية الكبرى إلى أن طلبات توصيل الطعام حققت قفزة في غضون عامين، اذ ارتفعت من أقل من 10% إلى 30% من مبيعات المطاعم في المدن الكبرى. في المقابل تؤكد الكثير من التقارير أن تطبيقات وشركات التوصيل ليست مربحة للمطاعم والمواد الغذائية إلا بقدر ما يكون حجم المبيعات واسعا وكبيرا( قاعدة ربح قليل من كل وحدة وبيع كثير). وتبيّن دراستنا ورصدنا لمستجدات السوق عدة مُحددات وعناصر بقيت تلعب، وستبقى تلعب الدور الحاسم في نجاح تجربة اعتماد المطاعم على التطبيقات وشركات توصيل الطلبات. ومن أبرز هذه العناصر التي رصدتها ادارة «هوريكا الكويت»:

1 - تكلفة التوصيل: حيث يشعر بعض المستثمرين في القطاع بارتفاع نسبة التسعير (وبالتالي المبيعات) التي يقتطعها «طرف ثالث» طرأ على علاقة المطعم والمستهلك، أي شركة التوصيل، والتي تتجاوز احيانا 20%، مما يجعل نسبة ربح المطاعم والمستثمر حرجة، في ضوء اقتطاع أكثر من 60% لتكلفة المواد والمكان والجلوس ورواتب العمال واستهلاك المعدات والصيانة، اضافة إلى نفقات ادارية وقانونية متفرقة.

2 - مدى القدرة على تنويع الخدمات وأشكال تقديم وتسليم الطلبات في المطاعم والمؤسسات الغذائية متوسطة وصغيرة الحجم، بحيث تشمل الأنواع الثلاثة: الطاولات، والتسليم للخارج والسيارات (takeout)، وتوصيل الطلبات عبر شركات، ذلك ان هذا التنويع يعزز أكثر فرص الولاء للمطعم، في نفس الوقت الذي يتيح مرونة عالية في الخدمة، لجمهور الرواد، وللجدد من الزبائن، وللزبائن متعددي المزاج.

مدى استعداد المطاعم «التقليدية» للتنازل عن جزء من ربحها الناتج من مبيعات الجلوس (الطاولة) والتسليم للخارج من اجل اعتماد خدمات تطبيقات وشركات التوصيل التي تعود على المطاعم بربحية ضئيلة.

3 - باستثناء الأسواق الكبرى، تكون تطبيقات وشركات توصيل الطلبات في موقع قوة تفاوضي على حساب المطاعم الصغيرة التي تكون غالبا أكثر عُرضة للخطر من نمو تطبيقات التوصيل.

ويمكن القول أن هذه العناصر صالحة اجمالا في العلاقة بين تطبيقات وخدمات توصيل الطلبات ومؤسسات ونقاط بيع السلع وخدمات تجزئة أخرى كثيرة.

وتجدر الاشارة إلى أن الدورة التاسعة من معرض هوريكا الكويت فرصة لتجميع المزيد من المعطيات واجراء استطلاعات من الشركات الراعية والمشاركة في الكويت.

«النباتي» القادم

واضافة إلى التطبيقات الألكترونية وشركات التوصيل، لا بد للمعنيين بقطاع الصناعات الغذائية من الاهتمام بتطورين مهمين آخرين.

1-التطور الاول يتعلق بالانتشار المتزايد للحوم النباتية في عدد من الدول، والثاني يتعلق بالموقف اللازم من قضية اللحوم المعدل وراثيا التي تشهد نموا ملحوظا في مناطق عديدة من العالم.

في الاشهر الماضية تواترت اعلانات شركات الوجبات السريعة العالمية عن بدء تقديم اللحم النباتي في عدد من المدن الامريكية والأوروبية.

وبات من شبه المؤكد أن هذه الوجبات ستشهد المزيد من الانتشار التدريجي ليس لدى المستهلكيين النباتيين والساعين للرشاقة وانظمة الحمية الغذائية فقط، بل لدى شرائح عديدة أخرى، وخاصة لدى مناصري البيئة، والغذاء الصحي وذلك كلما ثبت أن مذاقها لذيذ مثل اللحوم الحيوانية، ومحتوياتها كافية البروتينات.

ومن المنتظر ان يؤدي التوسع في استهلاك هذه المأكولات إلى التخفيف من استهلاك اللحوم الحيوانية، وبالتالي الحد -بنسبة غير واضحة بعد- من نمو الطلب العالمي المرتفع على الأبقار والمواشي، الامر الذي سينعكس ايجابا ولو بشكل طفيف على الوضع البيئي والاحتباس الحراري.

وسوف تتابع «ليدرز جروب» شيئا فشيئا أحدث الأبحاث الجارية في هذه الشأن ولاسيما فيما يتعلق بآفاق انتشارها محليا واقليميا.

2-إلى جانب اللحم النباتي، يبرز تطور آخر يتعلق بتطبيقات التكنولوجية المتطورة، حيث عادت ونشطت حاليا قضية الاغذية المعدلة جينيا، ولاسيما بعد الاقبال المتزايد على الأطعمة النباتية والبرغر النباتي.

وبموازاة كثافة ملحوظة من الأبحاث والاختبارات العلمية، يدلي كل من المؤيدين والمتحفظين بدلوهم في هذا النقاش في وقت يستمر انقسام دول العالم بين السماح بزراعة البذور المعدلة جينيا واستهلاكها وتصديرها، وبين الاكتفاء باستيرداها لكن منع انتاجها محليا، وبين متردد أو متأخر عن اتخاذ موقف واضح، ربما بانتظار تبلور الاتفاقات والتشريعات الدولية، في اطار التعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية العالمية(الفاو). وبات بحكم المؤكد ان على دول المنطقة أن تقول كلمتها في وقت قريب جدا بهذا الشأن.

