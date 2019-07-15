مال وأعمال

ذكر تقرير شركة كامكو للاستثمار ان أسعار النفط واصلت تحركها ضمن نطاق محدود في يونيو 2019 والنصف الأول من يوليو 2019 وذلك في اعقاب التراجع الشديد الذي منيت به في النصف الثاني من مايو 2019، على خلفية عدد من العوامل يتمثل أهمها في ضعف الطلب على النفط بالتزامن مع خفض الامدادات.

واستمر ضعف الأسعار على الرغم من اعلان أوبك وحلفائها عن تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية. من جهة أخرى، واصلت توترات الشرق الأوسط في تعزيز الأسعار. إلا ان تلك العوامل قابلها الإعلان عن بعض البيانات المهمة التي تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمي في الأجل القريب مع تصدر النزاع التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين كأحد اهم العوامل المؤثرة سلباً على آفاق النمو.

من جانب آخر، تلقت أسعار النفط بعض الدعم المؤقت خلال الأسبوع الماضي على خلفية العاصفة الجوية المتوقع اتجاهها نحو المنشآت النفطية الأميركية. ونظراً لعمليات الاخلاء، فقد أثرت العاصفة بالفعل على نسبة 70 في المئة من انتاج النفط الصادر من خليج المكسيك والذي يمثل حوالي 17 في المئة من اجمالي انتاج النفط الأميركي. كما ارتفع الطلب على البنزين مع دخول موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة الأميركية. وقد أدى تشغيل المصافي بكثافة اعلى لمقابلة الطلب المتزايد على البنزين إلى ارتفاع الطلب على مخزونات الخام، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة على مدار أربعة أسابيع متتالية، بما أسهم ايضاً في دعم أسعار النفط.

ويشير أحدث التقارير الصادرة عن التوقعات المستقبلية لقطاع الطاقة على المدى القصير في الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب العالمي المتوقع على النفط للعام 2019 بواقع 0.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة، في حين أبقى التقرير على توقعات الطلب على النفط في العام 2020 دون تغير. أما من جهة منظمة الأوبك، فقد أشار تقريرها الصادر عن شهر يوليو 2019 إلى إبقاء الطلب العالمي على النفط دون تغير للعام 2019 عند مستوى 1.14 مليون برميل يومياً، كما قامت الأوبك للمرة الأولى بنشر توقعاتها الخاصة بالطلب في العام 2020 مشيرة إلى استقرار معدلات الطلب عند مستوى 1.14 مليون برميل يومياً.

تقليص الانتاج

من جهة أخرى، واصلت الأوبك تقليص انتاجها من النفط، حيث بلغ 30 مليون برميل يومياً في يونيو 2019. من جانب آخر، أشار أحدث التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى عدم فعالية جهود الأوبك وحلفائها في خفض الإنتاج وذكر ان سوق النفط سيظل يعاني من تخمة المعروض في العام 2020. كما ذكر التقرير أيضاً ان المعروض النفطي العالمي تخطى مستويات الطلب بنحو 0.9 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام 2019.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تواصل البيانات الاقتصادية في رسم صورة قاتمة للطلب المستقبلي على النفط. سجلت الولايات المتحدة ضعفاً في معنويات أنشطة الأعمال وتباطؤ الصناعات التحويلية، حيث إن تلك العوامل قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل. كما تشير البيانات الاقتصادية أيضاً إلى تراجع الطلبيات الجديدة لمصانع السلع الأميركية للشهر الثاني على التوالي. وفي المقابل، أعلنت الصين عن تراجع مبيعات السيارات بما يقرب من نسبة 10 في المئة وينطبق نفس الوضع على الهند، حيث تراجعت مبيعات السيارات إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثمانية أشهر بنسبة 25 في المئة، في حين انخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 18 في المئة في يونيو 2019. أما في أوروبا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم لمنطقة اليورو بالنسبة للعام المقبل على خلفية تزايد المخاطر السلبية.

