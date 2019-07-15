مال وأعمال

قال رئيس استراتيجيات الأسهم في ساكسو بنك بيتر جارنري، ان عالم الاقتصاد وصل اليوم إلى منعطف مهمّ على عدة أصعدة، من المتوقع أن يفرض تأثيرات عميقة على المستثمرين والأسهم العالمية. فقد انتهت حقبة العولمة التي سادت منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين؛ ويتجلّى ذلك من خلال حالة التفاوت الاقتصادي الراهنة، والاختلالات الهائلة على مستوى البيئة الاقتصادية والاستثمارية وقطاع الائتمان وسلسلة التوريد العالمية.

وزاد ان المؤشرات الرئيسية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاقتصاد العالمي تواصل انخفاضها، حيث شكّلت النتائج المُسجّلة في شهر أبريل الانخفاض الشهري السابع عشر على التوالي. ولا يزال الاقتصاد العالمي في أضعف نقطةٍ له منذ شهر يوليو 2008، وسط تزايد الاحتمالات بحدوث موجة ركود، بدون أن يظهر ذلك بشكلٍ كامل في تقييمات الأسهم. من جهة ثانية، تُظهر كوريا الجنوبية، التي تُعد أكثر الاقتصادات العالمية انضباطاً، بوادر ضعفٍ لافتة ترافقت مع انخفاض مؤشراتها الرئيسية لمدة 23 شهراً متتالية خلال شهر أبريل، بالإضافة إلى الهبوط نحو مستويات غير مسبوقة منذ مطلع عام 2012. وقد كان الاقتصاد الكوري الجنوبي أحد أفضل المؤشرات حول الاقتصاد العالمي، ولذلك نتوقع مواجهة المزيد من المصاعب خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وكانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل مستويات إيجابيّة بحسب المؤشرات الرئيسية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولم يشكّل ذلك مفاجأة كبيرة بالنظر إلى التحسن الكبير الذي شهدته الصين مؤخراً على صعيد دوافع الائتمان وإن كانت لا تزال سلبيةً. وجاء تحسن القطاع الصناعي الصيني مدفوعاً بسلسلةٍ من إجراءات دعم وطنية اتخذتها الحكومة، والتي يُتوقع أن تسهم في دعم الطلب المحلي أكثر من مستويات الطلب العالمي. ومن ناحية أخرى، لا تزال مبيعات سيارات الركّاب في الدولة (والتي تعمل كمؤشرٍ بديل للقطاع الاستهلاكي) أضعف مما كانت عليه خلال أدنى مستويات الأزمة المالية، ما يؤكد على اتساع حالة انعدام اليقين بين المستهلكين الصينيين. كما وتُظهر بيانات شهر مايو أن مؤشر نمو المبيعات قد تراجع مجدداً.

إلى جانب ذلك، يشير الواقع الاقتصادي الراهن إلى حدوث ركودٍ في الأرباح على مستوى قطاع الشركات العالمية، بالإضافة إلى تصاعد حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، واحتمالات ارتفاع تكاليف الإيرادات للشركات في ضوء السياسات الخضراء، فضلاً عن تزايد انتقاد مظاهر التفاوت الاقتصادي، وهو ما سيؤدي إلى نمو أجور العمل، والتأثير سلباً على هوامش أرباح الشركات. ولعل السؤال الأبرز هو: كيف يمكن للمستثمرين التوفيق بين كل هذه المخاطر وحالة الارتفاع في تقييمات الأسهم؟

