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مال وأعمال

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فجوات هيكلية


يواجه المستثمرون فجوات هيكلية كبيرة وعائدات منخفضة متوقعة في معظم فئات الأصول، بالإضافة إلى التقلبات المتزايدة؛ حيث من المرجح أن تتحوّل الضغوط والتقلبات الناجمة عن السياسات النقدية المُطبّقة منذ عام 2008 إلى حالة اختلالٍ أكثر رسوخاً وتناظراً على صعيد هيكلية العوائد والمخاطرة. ونتوقع بعبارة أخرى أن تكون السنوات العشر المقبلة الأكثر صعوبة بالنسبة للمستثمرين، كما قد نشهد توجيه ضربة كبيرة لمنهجيات الاستثمار السلبي أيضاً. ونعتقد أن الفترة الأخيرة افتقرت إلى توافر نقطة بداية إيجابية للاستثمار النشط، حيث تلاشى نهج العمل وحيد الاتجاه الذي ارتبط بإجراءات السياسة النقدية ومظاهر العولمة التي استفادت من أنشطة الاستثمار السلبي. كما ستواجه النماذج القائمة على الحاسوب صعوبات نتيجة الفجوات الهيكلية القادمة، ما يعني استعادة البشر لدورهم كعنصرٍ أساسي في عمليات وأنشطة الاستثمار.


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