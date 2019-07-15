مال وأعمال

أعلنت شركة زين السعودية أن نتائجها المالية النصف سنوية سجّلت معدلات نمو قياسية على جميع مؤشراتها المالية، حيث رفعت الشركة أرباحها الصافية لتصل إلى نحو 260 مليون ريال سعودي (69.2 مليون دولار) حتى نهاية يونيو من العام 2019.

وكشفت الشركة في بيان صحافي أن إيراداتها عن هذه الفترة سجلت 4.15 مليارات ريال سعودي (1.11 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات إلى مستويات نمو قياسية، بتسجيلها 1.9 مليار ريال سعودي (506.4 ملايين دولار) بزيادة بلغت 60% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 46%، بينما بلغت قاعدة عملاء الشركة 8.3 ملايين عميل.

تزايد المشتركين

وبينت الشركة أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بفضل تزايد أعداد مشتركي خدمات البيانات، وسخاء عروض باقات خدمات البيانات، بالإضافة إلى تنامي معدلات استهلاك المحتوى الترفيهي، ونمو عمليات الشركة في قطاع المشاريع والأعمال، وهي أمور كلها أسهمت وما زالت في ازدياد الطلب على مزيد من خدمات البيانات والسرعات الأعلى.

وشهدت هذه الفترة نجاح الشركة في توقيع اتفاقية إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 600 مليون دولار مع تحالف من بنوك إقليمية بالتحول إلى عقد مرابحة إسلامي بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي لمدة عامين قابلة للتجديد، كما قامت الشركة بسداد التزامات مالية مبكرا بقيمة 300 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس قوة مركزها المالي، وتمتعها بتدفقات نقدية، لتصل مدفوعات الشركة في سداد التزاماتها المالية إلى نحو 1.425 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأجرت الشركة أول مكالمة هاتفية بتقنية الجيل الخامس 5G لتكون اول شركة تعتمد هذه التكنولوجيا المتطورة في المملكة، حيث بلغت سرعات الإنترنت على الشبكة نحو 1000 ميجابايت في الثانية ، وحاليا تتوفر خدمات الجيل الخامس في مطار خليج « نيوم»، ليكون أول مطار يوفر خدمات الجيل الخامس. وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي « شهدت هذه الفترة المزيد من التطورات الإيجابية على صعيد عمليات الشركة التشغيلية والتجارية، وهو ما انعكس بقوة على مستويات النمو لمؤشراتها المالية، فالأداء الاستثنائي للشركة جاء بفضل الاستمرار في الالتزام الجاد بتنفيذ استراتيجية التحول، والاستفادة من نمو قطاع البيانات والخدمات الرقمية».

التحول الرقمي

وأشار الخرافي إلى نجاح الشركة في إعادة تمويل تسهيلات بإبرام اتفاقية مرابحة مع تحالف من بنوك إقليمية، وهي خطوة تبرز ثقة المؤسسات المالية في استراتيجية التحول الرقمي الناجحة التي تقوم بها، كما أنها ستدعم عمليات الشركة، وستمنحها قدرات أفضل لاستكشاف فرص النمو في مجالات الخدمات الرقمية التي قد تنشأ في المستقبل». وأوضح الخرافي قائلا «الشركة مستمرة في استثماراتها في ترقية الشبكة، والتوسع في خدمات الألياف الضوئية للمنزل (FTTH)، وتنفيذ الاستراتيجيات المبتكرة في قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، والمدن الذكية، لتعزيز تدفقاتها النقدية، حيث يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة طفرة كبيرة على صعيد العديد من المجالات».وكشف الخرافي أن زين السعودية تعمل على تنويع محفظة أعمالها، وتسخير قدراتها لمواكبة تأثيرات الاقتصاد الرقمي، حيث تعكف حاليا على توفير تطبيقات واستخدامات تقنيات الجيل الخامس، والتي سيكون لها بالغ الأثر في إثراء وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق السعودية، كما أنها تسعى إلى أن يكون لها مساهمة رئيسة في دعم جهود رؤية المملكة 2030S.

التكنولوجيات الحديثة

وبين الخرافي أن الاستثمارات التي تقوم بها شركة زين واعتمادها المستمر للتكنولوجيات الحديثة يدعم التطورات الإيجابية التي تشهدها البيئة الاستثمارية والاقتصادية، والتي اكتسبت دعما حقيقيا من قيادة المملكة، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في زيادة الجاذبية للاقتصاد السعودي، وتعزيز ازدهاره المستمر».

وشهدت زين السعودية تطورا في العمليات التشغيلية والتجارية ، واستمرارها في تحقيق مستويات جديدة من النمو والربحية، والجهود المستمرة لاكتساب مجالات أعمال مبتكرة، انعكس بالإيجاب على القيمة السوقية للشركة، والتي تضاعفت خلال فترة الـ 12 شهرا الأخيرة، ويسعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى الاستفادة من فرص النمو المتاحة، والبحث عن الفرص الاستثمارية لتعظيم حقوق المساهمين.

