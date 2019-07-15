مال وأعمال

أفادت الشركة أن نتائجها المالية عن فترة الربع الثاني من العام المالي الحالي شهدت استمرارا لنمو مؤشراتها المالية، حيث سجلت الإيرادات زيادة قدرها 11 % لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال سعودي (548 مليون دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 53 %، لتصل إلى نحو 944 مليون ريال سعودي (251.8 مليون دولار)، وهو ما حقق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 46 %.

وأوضحت الشركة أن أرباحها الصافية عن فترة الربع الثاني من العام المالي الحالي ارتفعت لتصل إلى نحو 130 مليون ريال سعودي (34.7 مليون دولار)، وهو ما يعكس عمليات التحول الجذرية التي تمر بها العمليات التشغيلية للشركة خلال هذه الفترة.

