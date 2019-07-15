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الاحتياطي الفيدرالي بدا حمائمي مع تزايد المخاطر المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية الأميركية

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الاحتياطي الفيدرالي بدا حمائمي خلال الشهادة نصف السنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة النقدية أمام الكونغرس الأميركي. وخلال الشهادة التي ألقى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مهد الطريق أمام الجهات التنظيمية لخفض أسعار الفائدة على خلفية تزايد المخاطر المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية الأميركية، الأمر الذي عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي للشهر الحالي. وجاء هذا الموقف الحمائمي على الرغم من صدور تقرير وظائف قوي عن شهر يونيو والهدنة الجديدة على صعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هذا ولم يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بإطار زمني محدد لإمكانية تطبيق السياسة النقدية التيسيرية، كما لم يشر إلى نطاق التخفيض المطلوب لأسعار الفائدة لحماية الاقتصاد الأميركي من المخاطر المتزايدة على آفاقه المستقبلية. إلا ان باول ذكر مراراً ان الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بمنع تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي.

ويتزامن التحول في لهجة الاحتياطي الفيدرالي تجاه تطبيق سياسة نقدية تيسيرية مع تعرضه لضغوط شديدة من قبل الرئيس دونالد ترامب. حيث دأب ترامب على دفع الجهات التنظيمية علناً لخفض أسعار الفائدة، إلا ان الاحتياطي الفيدرالي أصر بشدة على حماية استقلاليته. واتخذ الاحتياطي الفيدرالي من ذلك الموقف فرصة ليظهر استعداده لاتخاذ ما يراه مناسباً لدعم الاقتصاد الأميركي. وأثناء القاء باول بشهادته ذكر انه لا يعتزم ترك منصبه، حتى إذا طلب منه الرئيس ترامب ذلك، وعلق قائلاً: «القانون يمنحني بوضوح ولاية مدتها أربع سنوات وأعتزم أن أقضيها بالكامل».

وبدأت المباحثات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو وذلك على الرغم من عزمه عدم اتخاذ أي موقف حتى يتم جمع المزيد من المعلومات، حيث أشار إلى أنه «سيعمل وفقاً لما تقتضيه الحاجة لحماية النمو الاقتصادي». ويبدو أن ثقة باول ضعيفة تجاه إمكانية أن تسفر الجولة الجديدة من المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عن سلام دائم، حيث صرح ان نتيجة الاجتماع في مجموعة العشرين في أوساكا تمثل «خطوة بناءة» لكنها لم تنجح في انهاء الحالة الضبابية المحيطة بالنزاع بين أكبر اقتصادات العالم.

وفي ردة فعل الأسواق على تلك الشهادة، كسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 لفترة وجيزة حاجز 3,000 نقاط للمرة الأولى مرتفعا بنسبة 0.8 % ليصل إلى 3,002.98 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه مرة أخرى مسجلاً نمواً بنسبة 0.5 % في منتصف الجلسة في نيويورك، كما وصل كل من مؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي أيضاً لمستويات قياسية غير مسبوقة. من جهة أخرى، هبط الدولار وتراجعت عائدات سندات الخزينة بدئاً بتراجع العائد على السندات القياسية لأجل سنتين، التي تعد أكثر السندات حساسية لأسعار الفائدة الرسمية، بواقع 6.9 نقطة أساس ليصل إلى 1.836 %، إلا انه ما يزال أعلى من معدل 1.7 % المسجل في أواخر يونيو حينما ارتفعت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في يوليو.

أما على صعيد السندات ذات الأجل الأطول، فلقد ظل عائد سندات الخزينة لأجل عشر سنوات ثابتا عند مستوى 2.061 % بعد أن بلغ 2.113 % في وقت سابق من اليوم.

