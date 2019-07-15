مال وأعمال

أظهرت البيانات التي صدرت يوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة مسجلاً أعلى نسبة ارتفاع يصلها منذ عام ونصف في يونيو مقارنة بأداء شهر مايو. حيث ارتفع المؤشر الذي يستبعد عناصر متقلبة مثل أسعار المواد الغذائية والوقود بنسبة 0.3 % على أساس شهري فيما يعد أعلى ارتفاع يسجله منذ يناير 2018. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.1 % متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 0.2 % و 2 % على التوالي. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.1 % على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى بقائه ثابتاً، وتمشيا مع توقعات تسجيله ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.6 %. وأظهر التقرير زيادة كبيرة في الأسعار بما في ذلك الملابس والسيارات المستعملة والإيجار وخدمات الرعاية الطبية. كما أظهر تقرير منفصل تراجع أعداد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع إلى 209,000 مقابل التوقعات بتسجيله نمواً هامشياً ليصل إلى 223,000.

وقد دفعت تلك البيانات العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى التراجع، بينما ارتفعت عائدات سندات الخزينة. من جانب آخر، تمكن الدولار الأميركي من تعويض بعض الخسائر التي اصابته بعد شهادة باول الخاصة بالسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي عندما وصل إلى مستوى منخفض بلغ 96.799، حيث انهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 96.818.

