آراء

تحاول بعض الأصوات الاعلامية والأقلام الخليجية العابثة جر الكويت الى خانة الخصومة في الأزمة الخليجية وأصبحوا لايحتملون الموقف الكويتي المحايد بايجابية والساعي الى حل الخلاف وتسوية الأزمة.

وبدلا من احترام الموقف الكويتي المخلص من أجل الحفاظ على أواصر الأخوة الخليجية بدأنا نواجه اساءات وبذاءات اعلامية من بعض منصات الاعلام الخليجي.

على تلك الأبواق التي تزيف الحقائق وتفتري القول ضد الموقف السياسي لدولة الكويت عليهم أن يعلموا أن السياسة الخارجية الكويتية ليست سياسة انفعالية ولا تقوم على ردود أفعال متسرعة بل هي سياسة راسخة تسير وفق نهج استراتيجي، سياسة تعرف أهدافها وتعي مصالحها الاقليمية وأمنها الخارجي. من الحماقة أن يحاول هؤلاء من بعض الاعلاميين ومرتزقة القلم أن يبعدوا الكويت عن موقفها المحايد، لأن الموقف الكويتي يمثل صمام أمان للأزمات الخليجية، فكل أزمة مهما كانت أسبابها يتخللها التشنج وردود الأفعال الغاضبة المنفعلة ولابد هنا من وجود الصوت العاقل الهادئ الذي يسعى مخلصا لرأب الصدع وتقريب المواقف بين الأطراف، وهذا هو الدور الذي تمارسه دبلوماسية الوساطة الكويتية اليوم التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - وفريق وزارة الخارجية بقيادة الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد عبدالله المبارك.. هذا الفريق الدبلوماسي المحترف يبذل جهودا كبيرة ومساعي حثيثة في سبيل البحث عن نقاط التقاء في المواقف المتصادمة في هذه الأزمة الخليجية.

ان سعي دولة الكويت في الوساطة ينطلق من ايمانها أن الأزمة الراهنة لاتخص أطرافها فحسب بل ان الكويت معنية وكذلك المنظومة الخليجية التي يتهددها خطر الانهيار جراء تأخر أمد الحل والتسوية بسبب تعنت الأطراف الخليجية وتغذية الاعلام بالبذاءات بين الشعوب وهو ما كان صاحب السمو الأمير حفظه الله يحذر منه دائما.

المسؤولية التاريخية تقع على الأشقاء في الأنظمة الخليجية العزيزة وعليهم أن يتنبهوا لهذا الخطر الذي تسببه تلك المعاول الاعلامية في هدم جدار التعاون الخليجي، لأن السماح للأصوات الاعلامية الناعقة بالفتنة سيكون أثره وخيما في تعميق الأزمة بين الشعوب لأمد طويل.

