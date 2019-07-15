آراء

هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي أبو الطيب الكندي (عام 915 م - 965 م)، ولد في الكوفة بالعراق، نسب الى قبيلة كندة نتيجة لولادته بحي تلك القبيلة بالكوفة في العراق.

عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب، وكان من أعظم شعراء العربية، وأكثرهم تمكنا من اللغة، وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها، وله مكانة سامية لم تُتح مثلها لغيره من شعراء العربية. فيوصف بأنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظل شعره الى اليوم مصدر الهام ووحي للشعراء والأدباء.

جميع ما قاله المتنبي شعرا مازلنا نستخدمه في حياتنا اليومية منذ ذلك الزمن وحتى اليوم، وستظل ابيات اشعاره تصف بالحكمة، ومقولاته شاهدا على مر الأزمان على عبقريته ونفاذ بصيرته...

فهو القائل:

«مصائبُ قومٍ عندَ قومٍ فوائدُ»

«على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ»

«وكلُ الذي فوقَ الترابِ ترابُ»

«ما كلُ ما يتمنى المرءُ يدركُهُ... تجري الرياحُ بما لا تشتهي السفنُ»

«لا يَسلَمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذى... حتى يُراقَ على جوانبِهِ الدَمُ»

«اذا أنت أكرمتَ الكريمَ ملكْتَهُ... وان أنت أكرمتَ اللئيمَ تمرَدا»

«أعزُ مكانٍ في الدُنى سـرْجُ سابِحٍ... وخيرُ جليسٍ في الزمانِ كتابُ»

«ذو العقلِ يشقى في النعيـمِ بعقلهِ... وأخو الجهالةِ في الشقاوةِ يَنْعَمُ»

«فلا مجدَ في الدنيا لمن قلَ مالُهُ... ولا مالَ في الدنيا لمن قلَ مجدُهُ»

«خليلُكَ أنت لا مَن قلتَ خِلِي... وان كثُرَ التجملُ والكلام»

«ومِن العداوةِ ما ينالُكَ نفعُـهُ... ومِن الصداقةِ ما يَضُرُ ويُؤْلِمُ»

«واذا أتتك مذمتي من ناقصٍ... فهي الشهادةُ لي بأني فاضلُ»

«مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهوانُ عليهِ... ما لجرحٍ بمـيِتٍ ايلامُ»

«واذا لم يكنْ مِن المـوتِ بـدٌ... فمن العجزِ أن تكون جبانـا»

«اذا غامرتَ في شرفٍ مرُومٍ...فلا تقنعْ بما دون النجـومِ

فطعمُ الموتِ في أمرٍ حقـيرٍ... كطعمِ الموتِ في أمرٍ عظيمِ»

«وعَذلتُ أهلَ العشقِ حتَى ذُقْـتُـهُ... فعجِبتُ كيف يموتُ من لا يعشقُ»

«فقرُ الجهولِ بلا قلبٍ الى أدبِ... فقرُ الحمارِ بلا رأسٍ الى رسنِ»

«ومرادُ النفوسِ أصغرُ من أن... نتعادى فيه وأنا نتفـانـا»

«وما الخوف الا ما تخوفه الفتى... ولا الأمن الا ما رآه الفتى أمنا»

«واذا كانت النفوسُ كبـارا... تعبت في مُرادِها الأجسام»

«فحبُ الجبانِ النفسَ أوردَهُ التُقى... وحبُ الشجاعِ النفسَ أوردَهُ الحربا»

«أغايةُ الدينِ أن تَحفوا شواربكـم... يا أمة ضحكت من جهلِها الأممُ»

ومن اجمل ما قاله المتنبي:

«أنا الذي نظـرَ الأعمى الى أدبي...

وأسـمعتْ كلماتي مَن به صممُ

الخَيْـلُ وَالليْـلُ وَالبَيْـداءُ تَعرِفُنـي...

وَالسيفُ وَالرمحُ والقرْطاسُ وَالقَلَـمُ

ما أبعدَ العيبَ والنقصانَ من شرفي...

أنا الثُريــا وذانِ الشيبُ والهـرمُ»

اما مقتل المتنبي فكان في عام 965 م، بسبب هجائه الى ضبة بن يزيد الأسدي، بقصيدة شديدة الهجاء شنيعة الألفاظ وتحتوي على الكثير من الطعن في الشرف كان مطلعها:

«مَا أنصَفَ القَومُ ضبه وَأمهُ الطرْطبه

وانما قلتُ ما قُلـ ـتُ رَحمَة لا مَحَبه

«فلما كان المتنبي عائدا الى الكوفة مع ابنه محمد وغلامه مفلح، لقيه فاتك بن أبي جهل الأسدي ومجموعته، وهو خال ضبة بن يزيد الأسدي الذي هجاه المتنبي، فتقاتل الفريقان وقُتل المتنبي وابنه محمد وغلامه مفلح غربى بغداد.

و قصة قتله أنه لما ظفر به فاتك الأسدي، أراد المتنبي الهرب، فقال له غلامه:

أتهرب وأنت القائل:

الخيل والليل والبيداء تعرفنى

والسيف والرمح والقرطاس والقلم

فرد عليه بقوله: «قتلتني قتلك الله».

