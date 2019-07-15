وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله.

من جانبها أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني عن تقديرها لقيادة وحكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة مبدية ادراكها لقلق سموه تجاه تلك الأوضاع.

وأوضحت موغيريني في تصريح صحافي أمس على هامش لقائها سمو أمير البلاد بمناسبة زيارتها للكويت «اننا نقدر وندعم الموقف والجهود التي تبذلها الكويت لدعوة الجميع لانتهاج سياسة التهدئة وتخفيف التوتر وفتح المجال للتعاون في المنطقة وهو ما يدعمه الاتحاد الأوروبي بكل السبل الممكنة».

وعن زيارتها للكويت وهي الثالثة لها قالت «أود أن أشكر سموكم لكوني دائما ما اشعر في الكويت بأنني في وطني والأهم التوافق بين الجانبين» مضيفة «كنت أرغب في الحضور قبل انتهاء ولايتي التي ستكون في غضون أشهر قليلة لكنني فخورة جدا بأننا افتتحنا صباح اليوم مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت».

وتوجهت بالشكر إلى سمو أمير البلاد على حسن الضيافة والتعاون والاستقبال قائلة «لقد استقبلني صاحب السمو خلال زيارتي الثالثة هنا في الكويت حيث تم تناول سبل التعاون الثنائي المثمر بين الكويت والاتحاد الأوروبي والأوضاع في المنطقة».

وبينت «لقد افتتحنا مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في مدينة الكويت الذي سيساعدنا على زيادة وتعميق تعاوننا في مختلف القطاعات إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة».

وأشارت إلى أهمية وجود مقر لبعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت والذي يعد ثمرة الصداقة الجيدة التي تربط الطرفين».

