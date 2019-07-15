وطن النهار

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موغيريني والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

وأشاد سموه بالعلاقات المتميزة بين الكويت والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على التنسيق الدائم في مختلف المواقف والقضايا التي تعزز الامن والسلام في العالم.

وأشار سموه الى ان افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت يؤكد حرص الاتحاد على توطيد علاقته التاريخية وتنميتها في المجالات التي تخدم مصالح شعب الكويت وشعوب الاتحاد الأوروبي.

حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي وسفير الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي والوكيل لشؤون الالتماسات في ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر أحمد صباح السالم.

