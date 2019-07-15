وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة اعتماد عدد من القرارات التي من شأنها الارتقاء بمستوى التدريس والتدريب في الهيئة من جهة، ومواءمة المخرجات ومتطلبات سوق العمل وخطة التنمية لرؤية الكويت 2035 من جهة أخرى.

وأشار العازمي الى انه انطلاقاً من توجيهات مواءمة القبول والالتحاق بالبرامج المختلفة بالهيئة ومتطلبات سوق العمل، فإن مجلس الإدارة اعتمد التقرير الختامي للجنة التخصصات النادرة، مؤكدا ان الهدف من هذه اللجنة توجيه الطلبة الى الالتحاق ببرامج يحتاجها سوق العمل المحلي، حيث ان التطبيقي يعد احد اهم الروافد التي تمد السوق بكوادر وطنية مؤهلة حرفيا ومهنيا.

وأضاف ان المجلس اقر استحداث برنامج اللغة الإنكليزية للمرحلة المتوسطة والثانوية بنين بكلية التربية الأساسية، لافتاً الى ان استحداث هذا البرنامج جاء استجابة لما تحتاجه وزارة التربية من كوادر وطنية في هذا التخصص لسد النقص والمضي قدما بسياسة الاحلال بالتدريج، لاسيما وان الهيئة تعتبر عنصرا أساسيا ومهما في توفير المعلمين لوزارة التربية.

وذكر العازمي ان مراجعة برامج كلية التربية الأساسية ستتم بشكل دوري حتى تواكب متطلبات المدارس من معلمين ومعلمات لتوفيرها.

واكد العازمي الحرص على الاهتمام بالهيئة لما تقدمه من برامج ودورات تدريبية متنوعة ذات طابع مهني وحرفي من شأنها تأهيل كوادر وطنية قادرة على العمل بحرفية عالية في السوق المحلي، مشيرا الى الحاجة لمخرجات الهيئة في مشاريع وخطط التنمية الطموحة خاصة في ظل التنسيق المستمر بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة وجهات التوظيف لمواءمة المخرجات واحتياجات سوق العمل.

من جانبه اعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي فهد المضف ان مجلس الإدارة حدد 17505 مقاعد في خطة القبول للعام الدارسي 2020-2019، مشيرا الى ان التطبيقي ملتزم بقبول جميع الطلبة والطالبات الذين استوفوا الشروط.

وبين ان الهيئة ستكون حريصة على تسهيل إجراءات قبول الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين وفق الشروط والضوابط بحيث يكونوا موزعين حسب ترتيب الرغبات والميزانية المخصصة للقبول في الكليات والمعاهد. واعرب المضف عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائه الطلاب والطالبات الذين سيتم قبلوهم في الهيئة وحضهم مع بداية مشوارهم العلمي على بذل المزيد من الجهد والمثابرة للحصول على ما يصبون إليه في خدمة وطنهم العزيز.

وذكر المضف ان مجلس الإدارة اعتمد انشاء اللجنة العليا لادارة شؤون المعاهد الأهلية، لافتاً الى ان هذه اللجنة ستقنن عمل المعاهد ما يتيح إمكانية العمل على ضبط جودة الدورات المقدمة من خلل هذه المعاهد من جهة، والعمل على متابعة عملها باستمرار ضمان لعدم طرحها برامج خارج اطار تراخيصها.

وقال المضف ان مراجعة برامج ودورات الهيئة ستتم باستمرار، فضلا عن التوجه نحو افتتاح برامج تطرح تخصصات جديدة لسوق العمل ومطلوبة لرؤية الكويت 2035، إضافة الى تطوير البرامج الحالية باستمرار لتواكب متطلبات التنمية.

وأضاف ان المجلس اعتمد ترقيات عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات. وهنأ د.المضف أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم، متمنيا لهم التوفيق خلال مشوارهم العلمي.

واعلن المضف ان المجلس وافق على اعتماد تعيين د. أحمد الحنيان عميدا لكلية الدراسات التجارية ود. فريح العنزي عميدا لكلية التربية الأساسية.

