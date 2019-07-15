وطن النهار

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري حرص «الإعلام» بجميع قطاعاتها على الالتزام باتباع الأنظمة واللوائح المالية والإدارية والفنية تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وتوصيات الحكومة بشأن قواعد تنفيذ الميزانية لكل وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الوزير الجبري لـ«كونا» عقب اجتماعه أول من أمس السبت بقيادات «الإعلام» لمناقشة مشروع رد الوزارة على ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2018/2019، مشددا على ضرورة التقيد بكل تلك الملاحظات والتعاون مع مراقبي ديوان المحاسبة لتسهيل مهامه. وأثنى على الجهود التي يبذلها القياديون والإشرافيون وموظفو الوزارة بكل ما من شأنه الالتزام بالأنظمة المالية والإدارية حرصا على الحفاظ على مستوى الوزارة وحقوقها وحماية المال العام. كما شدد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب على جدية متابعة أي تأخير ومساءلة المتسببين فيه أيا كانت مراكزهم.

