وطن النهار

استقبل محافظ حولي الشيخ أحمد النواف في مكتبه عميد كلية العلوم الاجتماعية والدراسات العليا في جامعة الكويت د. حمود فهد القشعان.

ورحب المحافظ النواف بالدكتور القشعان وتبادل معه الأحاديث الودية وطرح وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدفع في اتجاه تطوير القضايا العلمية والتعليمية، مؤكداً أن المحافظة تدعم جميع الجهود والاقتراحات التي تصب في مصلحة الميدان التربوي وذلك للمساهمة في تطوير المستوى التعليمي للطالب، لاسيما الحرص على دعم الطلبة وتشجيعهم على مواصلة النجاح بما يعود بالنفع على الوطن في المستقبل.

من جانبه شكر القشعان المحافظ على حسن استقباله، مشيداً بجهوده وتشجيعه للطلبة والذي يعد حافزا كبيرا لهم لمواصلة المزيد من التحصيل العلمي.

