وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة م. عبدالمحسن خالد العنزي حرص القطاع على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية الى تنفيذ بنية تحتية صحية مستدامة وفق المعايير العالمية وذلك بتوجيهات من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري، موضحا انه من بين هذه الأهداف توجه الوزارة ممثلة في قطاع الهندسة الصحية نحو توفير 50 في المئة من الطاقة الكهربائية اللازمة لادارة وتشغيل محطات الصرف الصحي المستقبلية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (ذاتيا).

وقال العنزي في تصريح صحافي ان هذا التوجه سوف يخفف العبء عن شبكات ومحطات انتاج الطاقة الحالية التابعة لوزارة الكهرباء والماء والتي تعتمد على النفط كمصدر رئيس في انتاج الطاقة، كما يسهم بدوره في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الصادرة عن هذه المحطات حيث ستعتمد محطات الصرف الصحي الجديدة على نفسها في توفير نصف احتياجاتها من الطاقة النظيفة.

وأضاف ان هناك عدد من محطات الصرف المستقبلية العملاقة التي سيتم انشاؤها خلال السنوات القليلة المقبلة ستعتمد على نفسها في توفير الطاقة الكهربائية «ذاتيا» من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا انه من اهم وأبرز هذه المحطات توسعة محطة الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية (أم الهيمان) بسعة كلية 500 الف متر مكعب يوميا قابلة للتوسعة لتصل الى 700 الف متر مكعب يوميا، اما المحطة الثانية محطة تنقية مدينة المطلاع بسعة كلية 400 الف متر مكعب يوميا، والمحطة الثالثة محطة تنقية كبد بسعة كلية مليون متر مكعب يوميا يتضمن المشروع شبكة مياه معالجة ومحطة لمعالجة الحمأة وتعد المحطات الثلاث من اكبر وأضخم مشاريع التنمية في البلاد والتي ستحدث بدورها نقلة نوعية في تحديث وتطوير انظمة الصرف الصحي وفقا للمعايير العالمية كما ستكون اضافة الى رصيد مشاريع البنية التحتية .

وأوضح العنزي ان القطاع حريص على تنفيذ مشاريع التنموية التي تهدف لتجديد وتطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي في البلاد بما يسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 حيث تعد مشاريع البنية التحتية احد دعائمها الثابتة.

