وطن النهار

جدد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود دعوته لبلدية الكويت ووزارة الاشغال بسرعة الانتهاء من المقترح المقدم لتخصيص مواقف للشاحنات والمعدات الثقيلة خارج النطاق السكني في مناطق المحافظة.

وفي تصريح أدلى به مدير ادارة التنسيق والمتابعة بمحافظة الفروانية سعد الهدبة قال ان محافظ الفروانية قد تقدم في السابق بمقترح تخصيص مواقف لاحتواء الشاحنات والمعدات الثقيلة، وتمت الموافقة عليه من قبل البلدية، وصدر قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الاشغال بتنفيذ البنية التحتية لمواقف الشاحنات بالتنسيق مع وزارتي المالية والداخلية. يذكر في هذا الصدد بأن محافظ الفروانية طالما وجه تعليمات للمعنيين والجهات المسؤولة للقضاء على استغلال الشاحنات مواقف الجمعيات والمراكز الصحية وكذلك الساحات العامة، وبالتنسيق مع ادارة مرور الفروانية تم شن العديد من الحملات المرورية الموسعة لرصد المخالفين ومعاقبتهم بهدف القضاء على هذه المشكلة.

