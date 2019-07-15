وطن النهار

وقعت مؤسسة الموانئ الكويتية أول من أمس السبت بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الدفاع ممثلة في القوة البحرية بهدف إعداد الخطط الأمنية لحماية الموانئ بالتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة.

وأكد المدير العام لمؤسسة (الموانئ) الشيخ يوسف عبدالله الناصر الصباح في بيان صحافي «أن توقيت توقيع هذا البروتوكول جاء في مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنيا».

وأضاف الشيخ يوسف العبدالله أن هذه المرحلة تستدعي تضافر الجهود لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهتين للحفاظ على أمن الموانئ البحرية الكويتية في جميع الحالات وضمان الاستعداد الكامل والجهوزية الكاملة لوقوع أي طارئ محتمل.

وأوضح أن بنود البروتوكول التي تم توقيعها في قاعدة (محمد الاحمد) البحرية ركزت على تدريب ضباط وضباط الصف وأفراد القوة البحرية على قطر السفن والإرشاد البحري في الموانئ الكويتية إضافة إلى جوانب تتعلق بتبادل الخبرات بين الجهتين وتنظيم الدورات الخارجية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الدفاع ممثلة في القوة البحرية لاسيما التدريبات المستمرة والدورية التي تقيمها في المياه الاقليمية الكويتية بهدف ضمان الحفاظ على مستوى أداء منتسبيها.

