وطن النهار

اجتمع وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.محمد الخشتي مع خبراء من منظمة الصحة العالمية لبحث اخر تطورات الاستراتيجية الصحية في الكويت. وحضر الاجتماع أعضاء لجنة متابعة استراتيجية وزارة الصحة، وهم د. ظافر العجمي ود. مها الماجد ود. حصة الكندري. ومن جانب اخر اصدر مدير منطقة الصباح الطبية د.مبارك العجمي تعليماته لإزالة «السكراب» من مستشفيات «الطب الطبيعي و زين و الصباح ومركز الكويت لـ«الصحة النفسية»،

وجار استكمال ازالة بقية «السكراب» من جميع المستشفيات بمنطقة الصباح الطبية.

