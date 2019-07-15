وطن النهار

استقبل مدير ادارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ناصر العجمي رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بمركز الكويت للصحة النفسية غدير العسكر وذلك بهدف تطوير العمل وازالة المعوقات بالحاضنة الحرفية «نساء ورجال» داخل مركز الكويت للصحة النفسية. ويأتي ذلك حرصاً من ادارة التأهيل والتقويم على تفعيل الحاضنة الحرفية بالمركز والافادة منها وتزويدها بالمدربين والمعدات اللازمة للتشغيل والتدريب بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. يذكر ان احد اختصاصات عمل الادارة تشغيل وتفعيل الحاضنات والورش الحرفية الموجودة بالمؤسسات الاصلاحية ومركز علاج الادمان ومركز الكويت للصحة النفسية ومركز رعاية الأحداث. وتحرص الادارة على توفير كل مستلزمات تشغيل هذه الورش وتوفير المدربين المتخصصين في مجالات متعددة بهدف المشاركة الفعالة في تأهيل وتقويم نزلاء هذه المؤسسات.

