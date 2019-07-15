وطن النهار

أعلنت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د. فاطمة الثلاب، إطلاق الجمعية الموسم الأول من مسابقتها الصيفية بعنوان (التكنولوجيا الإنسانية)، بهدف التشجيع على الابتكار والابداع، واكتشاف الأفكار والابتكارات المبدعة في المجتمع، وعلى مستوى مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية.

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح أمس في مقر الجمعية للإعلان عن المسابقة، مبينة ان المسابقة تنطلق هذا العام تحت شعار (ابتكر لتخفف عنهم)، وتستهدف التخفيف عن العمال في فترة الصيف في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، من خلال فكرة أو ابتكار أو اختراع أو أي شيء يمكن أن يساهم في التخفيف عليهم.

وأوضحت الثلاب أن التسجيل في المسابقة متاح عبر الموقع الإلكتروني للجمعية اعتباراً من الأحد وعلى أن تستمر عملية قبول المشاركات حتى 14 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن النتائج سوف تعلن بتاريخ 21 أغسطس، وسيتم من خلالها تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، بالإضافة إلى تكريم أفضل 10 مشاركات في المسابقة. ولفتت الى انه تم تشكيل لجنة تحكيم وضعت مجموعة من المعايير التي سيتم من خلالها تقييم المشاركات بكل حيادية وشفافية. من جانبه قال المشرف على المسابقة أحمد الحشاش، أن المسابقة تأتي انطلاقاً من إيمان الجمعية بأن المسابقات التنافسية تولد الابتكارات والاختراعات، لافتاً إلى أنه من الممكن من خلال فكرة بسيطة التخفيف عمن يعملون تحت أشعة الشمس وفي الأجواء الحارة صباحاً ومساءً.

ودعا الحشاش الجميع إلى المشاركة في المسابقة وتقديم افكارهم وإبداعاتهم في سياق موضوع المسابقة، مؤكداً أن المشاركة متاحة أمام جميع الفئات والأعمار من المواطنين والمقيمين.

