وطن النهار

كشفت بلدية الكويت عن حصيلة الحملات التي حققتها ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع حولي خلال مايو الماضي حيث اسفرت الحملات عن رفع حمولة 42996م3 من النفايات والانقاض. ومن جانبه اكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بالوكالة نواف المطيري انه تم انجاز 149 معاملة تضمنت اصدار 106 رخص جديدة وتجديد 43 اشتملت على ترخيص طاولات وكراسي، شواية، ثلاجة لمطعم ومقهى، معارض العاب، بنشر وكهرباء سيارات خارج المحل، الى جانب استخراج 27 امر صلح لسيارات مهملة ومعروضة للبيع فضلا عن اصدار5 شهادات لمن يهمه الأمر. وتابع قائلاً تم رفع حمولة 42996م3 من النفايات والانقاض فضلا عن توجيه 100 انذار، لافتاً الى ان قد تم توجيه 100 تعهد وتحرير مخالفتي طبقا لقانون 9/87. وأشار الى ان المفتشين حرروا 65 مخالفة نظافة العامة و5 مخالفات اشغالات طرق فضلا عن ارسال 53 مخالفة للادارة القانونية، مشيراً الى انه قد تم وضع 1133 ملصقا على سيارات مهملة ومعروضة للبيع بالاضافة الى رفع 139 سيارة وارسالها لموقع حجز البلدية.

