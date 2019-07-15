وطن النهار

أطلقت جمعية الرحمة العالمية حملة للأضاحي تحت شعار «أضحيتك أجر وفرحة» وذلك عبر موقعها الإلكتروني وفروعها المنتشرة في الكويت. وقال الأمين المساعد لشؤون القطاعات في الرحمة العالمية فهد الشامري أن الأضحية شعيرة إسلامية ثابتة بالكتاب والسنة. وأن الرحمة تسعى إلى إيصال الأضاحي إلى أكثر من 25 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، والقطاع العربي، ويوفر مشروع الأضاحي للمتبرعين فرصة إيصال أضاحيهم إلى المحتاجين. وقال: إن ثمة ملايين الأسر المسلمة المحتاجة حول العالم لا تتذوق اللحوم إلا في أوقات نادرة، ومنها يوم العيد، بسبب عدم تمكنها من توفير القيمة اللازمة لذلك.

