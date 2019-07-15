وطن النهار

استقبل أمين عام مجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان وعميد عائلة الروضان روضان الروضان بحفاوة وترحيب سفير أرمينيا لدى الكويت والقنصل الأرميني بديوانهما العامر، بحضور رواد الديوان الذين يحرصون على التواصل وتبادل الآراء ومناقشة ما يدور في البلاد. وفي البداية أشاد عبداللطيف الروضان بالعلاقات المتميزة بين دولة الكويت وأرمينيا وحرص البلدين على التعاون لما فيه الخير للشعبين، متمنيًا دوام التقدم والازدهار للبلدين، وأكد السفير الأرميني على أهمية العلاقات الأرمينية الكويتية وآفاق تعزيزها، متحدثا عن ضرورة الحفاظ على العادات والتقاليد بين البلدين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية فتح الخطوط الجوية المباشرة بين البلدين وأهميتها في السياحة والتجارة، ولاسيما أن أرمينيا تعد من الدول المتميزة في الإنتاج الزراعي وخصوصا الفواكه، بالإضافة إلى جوها ومناخها المعتدل، هذا إلى جانب تميزها بالأمن والأمان والدليل أن نسبة الجريمة 0%، لذا أدعو الكويتيين والخليجيين للسفر لأرمينيا للسياحة والتجارة، ومن جانبه اوضح تيسير الرشدان طريقة تواصل الشعبين الكويتي والأرميني في مجالي السياحة والتجارة وطلب من السفير الأرميني مزيدًا من الإعلانات عن السياحة في أرمينيا.

وبعد انتهاء المناقشات الودية بين السفير والقنصل الأرميني ضيفي الديوان مع أمين عام مجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان وعميد عائلة الروضان روضان الروضان، تجول السفير والقنصل الأرمينيان في ديوان الروضان التاريخي العريق الذي يعد جزءا لا يتجزأ من تاريخ دولة الكويت، يرافقهما تيسير الرشدان الذي اطلعهما على طريقة البناء القديمة من خشب الجندل والباسجيل، وشرح لهما معنى «البرمة» وهي إنشاء قدر من الحجارة لشرب الماء. وأبدى السفير الأرميني إعجابه بالديوان وطريقة البناء والدرايش التي تطل على الحوش، كما شاهد الصور القديمة التاريخيه لـ آل الروضان. وفي الختام شكر السفير والقنصل الأرمينيان الحضور على حُسن الاستقبال والضيافة المعهودين لعائلة الروضان ورواد ديوانهم المنيف.

