وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح عدة قرارات وزارية بحركة تدوير محدودة لرؤساء المكاتب الصحية بالخارج والملحقين الصحيين وذلك على النحو التالي: نقل د. فيصل شهاب من المكتب الصحي بلندن للعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي بواشنطن ونقل د. علي العنزي من المكتب الصحي بواشنطن للعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي بالأردن ونقل د. منصور صرخوه من المكتب الصحي بالقاهرة للعمل بمكتب وكيل الوزارة ونقل د. بدر العنزي من المكتب الصحي بالأردن للعمل بمكتب وكيل الوزارة على أن تسري تلك القرارات اعتبارا من 18 أغسطس القادم.

وكلف الصباح د. خالد العبدالغني بالإضافة لعمله بالإشراف على المرضى الكويتيين المتواجدين بجمهورية المانيا بدلا من د. عبدالعزيز الرشيد وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس القادم.

كما اصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قرار بنقل د. هاني المطيري مديرا لمركز الراشد لأمراض الحساسية، ونقل د. عمار البارون مديرا لمستشفى العدان.

من جانب اخر، افتتح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أمس مركز الوفرة السكني الصحي وأكد الوزير الصباح في تصريح صحافي على هامش افتتاح المركز ان الوزارة لديها الكثير من المشاريع التنموية الصحية التي تعمل على تنفيذها في مناطق الجهراء والعاصمة والاحمدي الصحية خلال الفترة الحالية.

وأوضح ان مركز الوفرة الصحي يتكون من دورين ويقع على مساحة 2400 متر مربع وسيقدم خدماته لسكان المنطقة ويشتمل على اقسام عيادات العلاج العام والطوارئ بالاضافة الى خدمات التمريض والصيدلة وسيعمل المركز على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع تحسباً لوجود اي زيادة في معدلات المراجعين، نظرا لقربه من مزارع الوفرة التي تشهد توافداً لعدد من الأسر خلال العطل.

وقال الصباح في كلمة بهذه المناسبة ان اجمالي عدد المراكز الصحية في منطقة الاحمدي الصحية بلغ 31 مركزا يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية بالمستويات الوقائية والعلاجية وفقا لأحدث المعايير العالمية وبما يتفق مع رؤية الوزارة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بعناصرها ومكوناتها المختلفة والتي تمثل خدمات الرعاية الصحية الاولية ركيزتها الاساسية.

واشار الى ان افتتاح مركز الوفرة الصحي يتزامن مع بدء انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بما يتضمنه من اضافات للمزايا التي يقدمها المشروع للمستفيدين منه وضمن حرص الوزارة على التطوير المستمر للرعاية الصحية بالبلاد من خلال المشاريع التطويرية والانشائية غير المسبوقة والتي تغطي جميع المحافظات لتحقيق الاهداف المرجوة ببرنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة ورؤية كويت المستقبل ووصولا لبلوغ الاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.

وتقدم الوزير الصباح في الختام بموفور الشكر وعميق الامتنان لكل من شارك بالتخطيط وتنفيذ المشروع معربا عن ثقته في الاطباء والهيئة التمريضية والفنيين والاداريين المسؤولين عن تقديم الرعاية الصحية في المركز وفق المعايير العالمية للجودة.

