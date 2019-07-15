وطن النهار

اعتمدت مؤسسة الرعاية السكنية مصروفاتها للسنة المالية 2019/2020 حيث بلغت 41 مليونا و78 ألف دينار، استحوذ 11 قياديا منها على 152 ألف دينار، فيما استأثر بند الوظائف العامة لـ 1455 موظفا بـ 6 ملايين و60 ألفا، وكان نصيب العقود الخاصة لغير الكويتيين البالغ عددهم 565 موظفا 4 ملايين و607 آلاف دينار.

ورصدت المؤسسة 23 مليون دينار و546 ألفا لبند العلاوات والبدلات، فيما حظي بند العلاوة الاجتماعية بـ 5 ملايين و115 ألفا، وغلاء المعيشة مليونين و130 ألفا، وبدل سيارات للقياديين 33 ألفا، ومزايا للمهندسين مليونين و517 ألفا.

اما بند المكآفات فقد رصد له مليونان و860 ألفا منها 480 ألفا للاعمال الاضافية، ومليون و100 آلاف للاعمال الممتازة، و200 ألف لحضور الجلسات واللجان. اما تذاكر السفر فقد رصد لها 6 آلاف و750 دينارا، والبعثات والاجازات الدراسية 252 ألفا، ومقابل مخصص اجازات 225 ألف دينار. وبذلك يكون الاجمالي 41 مليونا و78 ألف دينار، يتوقع ان تزيد خلال السنتين المقبلتين لتصبح في الاولى 45 مليونا و717 ألفا، فيما تكون بالسنة الثانية 47 مليونا و974 ألف دينار.

