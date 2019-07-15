وطن النهار

تقيم المؤسسة العامة للرعاية السكنية جناحا تعريفيا متكاملا لاستعراض مشاريعها الاسكانية والتعريف بخدماتها الالكترونية خلال الفترة 14-18 يوليو الحالي في مجمع الافنيوز بحضور كادر فني من مهندسي المؤسسة المختصين.

وبهذا الصدد، صرح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام عمر الرويح أن المؤسسة حريصة على القرب من المواطنين من خلال التواجد في أماكن التجمعات العامة لاطلاعهم على مشاريعها الحالية والمستقبلية والخيارات المتاحة والرد على استفساراتهم.

وأضاف: نسعى دائما في المؤسسة للتعريف بالدور المنوط بها في الرعاية السكنية بالكويت وتسليط الضوء على جميع المشاريع السكنية سواء المشاريع تحت قيد التنفيذ او قيد التخطيط والتصميم او حتى المشاريع المستقبلية، علاوة على استعراض حجم المباني العامة والبنى التحتية في المشاريع الاسكانية المتنوعة.

وقال الرويح ان الخدمات الإلكترونية باتت نافذة مهمة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع بكل شرائحه، مشددا على ضرورة مواكبة الثورة التكنولوجية وخطة التنمية ورؤية كويت جديدة في جميع المجالات.

ودعا الرويح المواطنين من اصحاب الطلبات الاسكانية الحكومية زيارة المعرض لما فيه من فائدة كبيرة بحضور نخبة من مهندسي المؤسسة للاجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن موظفي المؤسسة متواجدين يوميا في الجناح على فترتين، صباحية من الساعة 10 إلى 3 عصرا، ومسائية من الساعة 4 إلى الساعة 9 مساء لتوجيه أصحاب الطلبات الاسكانية فيما يتعلق بمعاملاتهم.

