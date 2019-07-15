وطن النهار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، الدور الانساني الكبير الذي تقوم به المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في جميع انحاء العالم والأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون، مشيرا إلى جهود سمو امير البلاد ودور الكويت في التخفيف والحد من المشاكل والآثار السلبية التي يتعرض لها المهاجرون في شتى بقاع الأرض وتقدير منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت من خلال تسمية صاحب السمو قائدا للإنسانية.

وأشار الخراز خلال اجتماعه برئيس المفوضية السفير سامر حدادين، إلى استمرار ودعم الكويت لأي مساهمات أو مشاركات تسهم في التخفيف على المهاجرين، منوها إلى أن دور الجمعيات الأهلية والخيرية في الكويت يسهم بشكل كبير ومؤثر في دعم أنشطة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال توجيه التبرعات التي يقدمها أهل الخير والحكومة الكويتية لمثل هذا المنظمات الإنسانية في إطار القوانين الكويتية والدولية.

وأكد الوزير الخراز توفير كل ما يلزم من سبيل تذليل أي عقبات وأخذ الموافقات اللازمة لإنجاح هذه الحملة الإنسانية بعنوان «فرحة العيد الكبير» والتي تدعمها الكويت وترسيخ لدورها الانساني والذي تتميز به دولة الكويت وما جبل عليه الشعب الكويتي مسؤولين ومواطنين لحب الخير ومد يد العون والمساهمة في كل ما من شأنه التخفيف ودعم العمل الانساني في جميع بقاع الأرض بدون تمييز، معربا عن ترحيبه، بوفد المفوضية السامية لشؤون المهاجرين برئاسة السفير سامر حدادين متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الإنسانية وتذليل أي صعاب لتحقيق الهدف المرجو من الزيارة.

من جانبه، أعرب السفير سامر حدادين رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن سعادته لزيارة الكويت والتي تعتبر من أهم الدول في العالم وتقدمها في الترتيب العالمي لمساندة ودعم المنظمات الإنسانية وتقديمها لجميع انواع الدعم والذي اشاد به من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وخاصة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي قدم نموذجا انسانيا لا مثيل له واستحقاقه لما أطلق عليه من مسمى قائد الإنسانية، مشيرا إلى القيمة الإنسانية الكبيرة وتصدرها المراكز الاولى في العالم للعمل التطوعي والخيري الانساني.

واستعرض مع الوزير سبل تعزيز دور الكويت من خلال رغبة المفوضية بالسماح للمفوضية باطلاق حملة تبرعات بعنوان «فرحة العيد الكبير»، موضحا أن الهدف من هذه الحملة هو جمع التبرعات للاجئين والذين يقعون تحت ولاية المفوضية بمناسبة عيد الاضحى المبارك والتخفيف عنهم والمزمع انطلاقها من 20 يوليو إلى 20 اغسطس، مقدما الشكر الجزيل والتقدير للوزير وإدارة الجمعيات الخيرية وتعاونهم الكبير من خلال الاجتماع مع الجهات ذات الصلة للتنسيق معهم بشأن إنجاح هذه الحملة وتحقيق المأمول منها بعد اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة في مثل هذه المناسبات.

مذكرة تفاهم

في جانب آخر، بحث وزير الشؤون سعد الخراز سفير جمهورية موريتانيا الشقيقة لدى الكويت محمدون دادة، أهمية عمل مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين البلدين وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مع وزارة الخارجية، مثنيا على العلاقات الطيبة والاخوية بين البلدين متمنيا له واركان السفارة التوفيق في عملهم ودوام التواصل والالتقاء وزيادة التعاون لما فية خير البلدين.

من جانبه، قدم سعادة سفير جمهورية مورتيانيا الشكر والتقدير للوزير على الاستقبال، آملا التوفيق والنجاح في مهمته، وبحث الوزير سبل تطوير ودعم العلاقات المميزة بين البلدين.

على صعيد آخر، أكدت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري، أن الوزارة بمختلف قطاعاتها حريصة على العمل وفقا للنظم والقوانين واللوائح بهدف حماية حقوق جميع العاملين وتطبيق القوانين دون اي استثناءات او ظلم او تعسف.

وقالت الهاجري في تصريح صحافي ردا على رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون، أن لدى الوزارة لجنة للمطالب العمالية وان نقابة الشؤون عضو في هذه اللجنة، مشيرة الى انه كان من الاولى اذا كانت هناك اية شكاوى او مطالب عمالية ترى النقابة تبنيها ان يتم طرحها في اجتماعات هذه اللجنة بدلا من التلويح بها بطرق غير مقبولة.

