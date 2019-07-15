دفتر أحوال

نظرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد عدة قضايا وتنوعت قراراتها ما بين الحجز للحكم ورفض إخلاء سبيل المتهمين.

ففي القضية الاولى أمرت المحكمة بالقبض على 10 متهمين كويتيين وسعوديين وفلسطيني ومصري وبدون اشتركوا مع متهمين اثنين مقبوض عليهم سابقا في الاستيلاء على أكثر من مليون ونصف مليون دينار من عدة بنوك عبر التزوير في معاملات أحقية أشخاص بالحصول على رواتب دعم العمالة وتزوير معاملات قروض من بنوك.

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، رفضت محكمة الاستئناف إخلاء سبيل المتهمين وأمرت بالقبض عليهم وإيداعهم السجن المركزي وتأجيل نظر القضية إلى 18 سبتمبر المقبل لاستدعاء الشهود.

