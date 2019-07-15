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قضت محكمة التمييز أمس بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس مواطن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الانتماء والانضمام إلى تنظيم دولة الاسلام في العراق «داعش» والتدريب على الفنون القتالية عن حيازة سلاح ناري.

والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن 15 عاما مع الشغل والنفاذ وقضت مجدداً بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. واسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بغير إذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولة أجنبية «العراق» بأن التحق بالتنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام «داعش» والتي تقوم بمقاتلة جمهورية العراق مما يعرض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية. كما اشترك في جماعة محظورة التنظيم المسمى بدولة العراق والشام «داعش» وهو عالم غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد.

